إصابة 3 إسرائيليين بجراح خطيرة في انفجارعبوة ناسفة

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، بأن 3 مستوطنين في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

הפיגוע סמוך לדולב | זכי הלר דובר מד"א: "באירוע שלושה פצועים - גבר כבן 46 במצב בינוני עד קשה שסובל מפגיעה מרסיסים, הוא בהכרה מלאה ומפונה לבית חולים. צעיר כבן 21 נפצע קשה עם חבלה רב מערכתית, ונערה כבת 17 נפצעה קשה גם היא. צוות מד"א מעניק להם טיפול רפואי, הם יפונו במסוק של צה"ל" pic.twitter.com/nvLjPBYzjs — חדשות 13 (@newsisrael13) August 23, 2019

وأوردت القناة العبرية أن المصابين الثلاثة، هم رجل (46 عاما) أصيب بجروح متوسطة إلى صعبة، وشاب (21 عاما) أصيب إصابة خطيرة، وفتاة(17 عاما) وإصابتها خطيرة أيضا، وهرعت سيارات الإسعاف إليهم، فيما توجهت قوات من الجيش الإسرائيلي نحو مكان الحادث.

הפצועים בפיגוע בדולב: אב ושני ילדיו, מצוד אחד המחבלים - משדר מיוחד > https://t.co/qi00EWphMV pic.twitter.com/wGjdByQR1O — החדשות (@NewsChannelIL) August 23, 2019

ونشر المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوآف زيتون، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن المصابين الثلاثة هم من عائلة واحدة، أب وابناه، ولد وبنت، أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة دوليف بالقرب من رام الله.