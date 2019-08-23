"إسعاد" الإماراتية لـ"زايد" السعودي

شكلت اللفتة الطيبة من لجنة "بطاقة إسعاد" في شرطة دبي، بمنح الطفل السعودي "زايد"، بطاقة الخصومات المميزة "إسعاد"، فرحة كبيرة لذوي الطفل المولود في إمارة الشارقة.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد، برئاسة منى العامري، رئيسة اللجنة، إلى أسرة الطفل في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة؛ بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ونقلت العامري، تحيات وتهاني اللواء عبد الله خليفه المري، القائد العام لشرطة دبي ، إلى أسرة الطفل "زايد"، متمنيةً أن يملأ حياتهم بالسعادة والسرور.

وقالت منى العامري، إننا في لجنة بطاقة إسعاد شعرنا بالسعادة التي شعر بها والد الطفل، والتي عبر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن أسماه [زايد]، تيمنا باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتابعت العامري:

ما دفعنا بكل محبة وسرور للقدوم إلى أسرة الطفل لتهنئتهم ومشاركتهم الفرحة بمولودهم الجديد [زايد].

من جانبه تقدم وليد الشهري، والد الطفل بالشكر الجزيل إلى رئيسة اللجنة، والوفد المرافق لها، على هذه اللفتة الجميلة التي أدخلت الفرحة والسعادة على أسرة الطفل، وقال:

إن هذه الزيارة ضاعفت من فرحتنا وأشعرتنا بالفعل بأننا في وطننا وبين أهلنا.

وتهدف مبادرة "إسعاد" التي أطلقتها حكومة دبي وهيئة الصحة في دبي إلى تقديم خدمات رعاية صحية للمواطنين والمقيمين والزائرين في دبي بتكلفة أقل وبجودة عالية، من خلال ربط المرضى ومقدمي الخدمات الصحية والجهات المختصة بنظام موحد ومتكامل للرعاية الصحية.