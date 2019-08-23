الإمارات... الحديقة القرآنية تدخل ضمن أعظم 100 وجهة عالمية

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن الحديقة القرآنية في دبي دخلت ضمن أعظم 100 وجهة عالمية لمجلة تايم الأمريكية.

وتضم الحديقة الأشجار التي ذكرت في القرآن والتي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الإنسان، ودعا آل مكتوم الجمهور، عبر تويتر، لزيارة الحديقة كما تقدم بالشكر لفريق بلدية دبي على إبداعاتهم.

في مقال لمجلة التايم بعنوان أعظم 100وجهة عالمية لزيارتها في 2019.جاءت الحديقة القرآنية بدبي ضمن هذه الوجهات حديقة جديدة في دبي تضم الأشجار التي ذكرت في القرآن وتجسيدا لبعض القصص القرآنية التي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الانسان ..أدعوكم لزيارتها وأشكر فريق بلدية دبي على إبداعاتهم. pic.twitter.com/BMOLBMraje — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) August 23, 2019

وأوضح آل مكتوم، "إن مجلة التايم ذكرت في مقال لها بعنوان أعظم 100وجهة عالمية لزيارتها في 2019، وأن الحديقة الحديقة القرآنية بدبي ضمن هذه الوجهات الجديدة في دبي تضم الأشجار التي ذكرت في القرآن وتجسيدا لبعض القصص القرآنية التي ستبقى عبر الأجيال تحكي قصة الانسان ..أدعوكم لزيارتها وأشكر فريق بلدية دبي على إبداعاتهم".

ويذكر أن بلدية دبي قد افتتحت أبواب "الحديقة القرآنية" للجمهور بالمجان والتي طورتها في منطقة الخوانيج على مساحة 64 هكتار، وبكلفة إجمالية ناهزت 200 مليون درهــم وبلغ عدد الزوار في أول أسبوع من افتتاحها 100 ألف زائر.