الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد

استدعى وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد، براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الأمريكي في العراق، وأوضح له أن العراق يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي.

بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية العراقية "جرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. وتمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباراتي والعسكري ومحاربة الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية".

وأضاف البيان "وأكد الوزير الحكيم على أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية. وفي هذا الإطار حث الوزير الحكيم الجانب الأمريكي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات".

كماً أوضح الحكيم أن العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون امن وسيادة العراق وشعبه.