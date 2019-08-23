"أنصار الله" تكشف عن منظومتين للدفاع الجوي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، عن عرض منظومتين للدفاع الجوي.

وقال العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "تويتر": ‏"غداً وعند الساعة الـ 3 عصراً، نكشف في مؤتمر صحافي خاص بالقوات الجوية والدفاع الجوي، عن منظومتي دفاع جوي".

وأضاف أنه "ستعرض مشاهد لأول مرة لإسقاط طائرات وإصابتها، منها العملية الأخيرة التي استهدفت الطائرة الأمريكية "9 - أم كيو" وأسقطتها في أجواء محافظة ذمار".

غداً.. وعند الساعة ال٣ عصراً، مؤتمر صحفي خاص بالقوات الجوية والدفاع الجوي.

نكشف فيه عن منظومتي دفاع جوي، ومشاهد إسقاط طائرات وإصابتها تعرض لأول مرة، منها العملية الأخيرة التي استهدفت الطائرة الأمريكية MQ-9 وأسقطتها في أجواء محافظة ذمار. — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 23, 2019

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة نوع "9 - أم كيو" بصاروخ مطور محلياً أثناء تحليقها في سماء محافظة ذمار وسط اليمن.