"أنصار الله" تعلن سيطرة مقاتليها على مواقع للجيش شمال حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الجمعة، استعادة مواقع من قبضة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وإلحاق خسائر فادحة بقواته، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، إن الجماعة نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع للجيش اليمني غرب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأضاف أن "أنصار الله" تمكنت خلال العملية الواسعة من تطهير واستعادة عدد من المواقع العسكرية غرب جبل النار.

ووفقا للمركز، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني في أثناء المواجهات، وأعطبت 3 من آلياته العسكرية.

وأشار إلى إعطاب وإحراق أكثر من 12 آلية عسكرية سعودية ويمنية، بعمليات مختلفة شنتها "أنصار الله" غرب جبل النار، خلال الأسبوع المنصرم.

إلى ذلك، شن طيران التحالف العربي، غارة على مديرية حرض شمال غربي حجة، حسب "أنصار الله".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.