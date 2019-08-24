الحرس الثوري يكشف سبب امتناع "أنصار الله" عن استهداف المدن السعودية حتى الآن

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسي سلامي سبب امتناع جماعة "أنصار الله" في اليمن عن استهداف المدن السعودية حتى الآن.

وقال اللواء حسي سلامي، إن "الحوثيين لم يستهدفوا المدن السعودية حتى الآن لأنهم يتصرفون بإنسانية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

يتبع..