خلاف عائلي في السعودية يتطور لمشاجرة بالسيارات والرصاص (فيديو)

تطور خلاف عائلي في العاصمة السعودية الرياض، إلى مشاجرة بالمركبات وإطلاق الأعيرة النارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بعض المركبات تصدم بعضها البعض بحي الفيجاء في مشهد غير مألوف.

ووفقا لما نشرته "واس"، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض.

#شرطة_الرياض:



إشارة إلى المشاجرة التي تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة فقد باشرت دوريات الأمن هذه القضية مساء الأحد الماضي بحي الفيحاء واتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين إثر خلافات عائلية تم فيها تعمد إحداث تلفيات في المركبات وإطلاق النار وتم ايقاف 7 منهم. pic.twitter.com/SNvmalqLHu — أخبار الرياض 🇸🇦 (@Riyadhnews2030) August 23, 2019

واتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين، إثر خلافات عائلية فيما بينهم وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرة نارية بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة.

وأكد المتحدث أنه تم إيقاف سبعة منهم، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.