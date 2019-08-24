خلاف عائلي في السعودية يتطور لمشاجرة بالسيارات والرصاص (فيديو)

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بعض المركبات تصدم بعضها البعض بحي الفيجاء في مشهد غير مألوف.
ووفقا لما نشرته "واس"، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض.
#شرطة_الرياض:— أخبار الرياض 🇸🇦 (@Riyadhnews2030) August 23, 2019
إشارة إلى المشاجرة التي تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة فقد باشرت دوريات الأمن هذه القضية مساء الأحد الماضي بحي الفيحاء واتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين إثر خلافات عائلية تم فيها تعمد إحداث تلفيات في المركبات وإطلاق النار وتم ايقاف 7 منهم. pic.twitter.com/SNvmalqLHu
واتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين، إثر خلافات عائلية فيما بينهم وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرة نارية بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة.
وأكد المتحدث أنه تم إيقاف سبعة منهم، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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