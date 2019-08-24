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12:10 24 أغسطس/ أب 2019
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    عبد ربه منصور هادي

    "رجل الغدر والخيانة".. مسؤل إماراتي سابق يهاجم الرئيس اليمني

    © REUTERS / MOHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    شن القائد السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما حادا على الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واصفا إياه بـ"رجل الغدر والخيانة وغير اللائق للحكم في اليمن".

    وقال خلفان، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مع تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، إن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، معتبرا أنه "لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس".

    وتابع: "هادي وعلي محسن الأحمر يعتبران الجنوبيين إرهابيين وجماعة الإصلاح مقاتلين وطنيين. نترك الشمال للأحمر وهادي فليحرروها. ينبغي أن نترك الشمال للإصلاحيين... وللأحمر... بدون أي تردد".

    ​وشهدت مدينة عتق في محافظة شبوة مواجهات مسلحة، مساء الخميس الماضي، بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر مدعوما من قبل الإمارات.

    واتهمت الحكومة اليمنية، على لسان الناطق باسمها، راجح بادي، الإمارات بتصعيد أمني في شبوة، وحمل قيادة القوات الإماراتية في منطقة بلحاف الساحلية بالمحافظة بتفجير الوضع العسكري، ومحاولة اقتحام مدينة عتق "رغم الجهود الكبيرة" من قبل السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التوتر.

    وفي وقت سابق، حملت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بصورة رسمية مسؤولية تفاقم الأحداث في عدن، وقال وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، إن مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا يحمل فيه الإمارات التبعات والمسؤولية عن "التمرد" في عدن.

    من جانبها، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن. وجددت الإمارات، موقفها الثابت شريكا في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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    الكلمات الدلالية:
    التحالف العربي بقيادة السعودية, التحالف العربي لدعم الشرعية, محافظة شبوة, عدن, ضاحي خلفان, اليمن, عبد ربه منصور هادي
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