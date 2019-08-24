تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة.. فيديو

بعد إعلان الجيش السوري سيطرته الكاملة على ريف حماة الشمالي واستتباب الأوضاع العسكرية في المنطقة، بدأ الجنود الأتراك بالظهور مجددا فوق أسوار نقطة المراقبة التركية التاسعة شرق مدينة مورك، فيما جنود الجيش السوري يستكملون تمشيط المواقع المحيطة بها لتطهيرها من مخلفات التنظيمات المسلحة التي تم دحرها عن المنطقة.

في هذه الأثناء، ولدى قيام مراسل سبوتنيك بتغطية نشاط الجنود السوريين وفق الوقائع الميدانية الجديدة، صادف أن تقابلت عدسته بعدسة كاميرا يحملها أحد الجنود الأتراك، ليتبادل الطرفان التقاط الصور والفيديوهات التي وثقت في تلك اللحظة حدثا واحدا تمت مشاهدته من زاويتين متقابلتين، حيث يقف كل منهما.

© Sputnik . Basel Shartooh تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة

ولأول مرة منذ عام 2013، فرض الجيش سيطرته أمس على كامل ريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة خاضتها وحدات الجيش مع ميليشيات تنظيم (جبهة النصرة) وحلفائه عبر محوري ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

© Sputnik . Basel Shartooh تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة

وعمد الجيش إلى محاصرة الميليشيات المسلحة ضمن جيب أخير في ريف حماة وأحكم الطوق عليهم بعد سيطرته على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. ليتابع صباح أمس تقدمه داخل الجيب المحاصر بريف حماة الشمالي.