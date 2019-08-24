ضابط سوري لـ"سبوتنيك": هكذا حررنا ريف حماة ومستعدون للوصول إلى الحدود التركية (صور وفيديو)

أعلن الجيش السوري تحرير كامل ريف حماة الشمالي بعد سلسلة من عمليات السيطرة على مدن وبلدات في محيطها خلال الأيام الأخيرة، وسيطرته على مدينة مورك يوم أمس.

وثقت "سبوتنيك" الساعات الأولى لدخول الجيش السوري إلى المدينة كما تابعت عمليات تمشيطها من الألغام والعبوات والحواجز التي كان قد أقامها مسلحو "جبهة النصرة" وحلفائهم.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك" داخل أحياء مورك، قال أحد قادة العمليات العسكرية في الجيش السوري" إن العملية العسكرية لتحرير ريف حماة الشمالي ارتكزت إلى دخول متزامن لوحدات الاقتحام إلى الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي عبر جبهتي "خان شيخون" شمالا، و"صوران" جنوبا، لتلتقي كلا الجبهتين عند مدينة مورك".

وعبر الضابط السوري عن استعداد جنود الجيش السوري للوصول إلى آخر حبة تراب على الحدود التركية.

وأهدى الضابط السوري انتصار ريف حماة الشمالي إلى الرئيس السوري بشار الأسد وجميع الشرفاء في العالم.

© Sputnik . Basel Shartooh الجيش السوري

من جهته تحدث ضابط سوري في وحدات الهندسة لـ"سبوتنيك" عن العمل على تفكيك عدد كبير من العبوات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في مختلف أرجاء ريف حماة الشمالي.

© Sputnik . Basel Shartooh الجيش السوري يسيطر على مدينة مورك

وسبق تقدم الجيش السوري إلى مورك، سيطرته على بلدات اللطامنة وكفرزيتا وتل فاس ولطمين وتل الصياد ووادي العنز والحوير، وقبلهم مدينة "خان شيخون".