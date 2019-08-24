بعد "مبادرة" كاتب سعودي.. إسرائيل ترحب بالكتاب العرب في صحفها

ويعزى الترحيب الإسرائيلي إلى مبادرة الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين، بعدما نشر أول مقال من نوعه في صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، في نسختها الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، ظهر اليوم، السبت:

مبادرة إيجابية وأهلا وسهلا بالكتاب العرب، فأنتم مدعوون لطرح آراء وأفكار بناءة لتعزيز معسكر الاعتدال والاستقرار في منطقتنا الحبيبة.

مبادرة إيجابية واهلا وسهلا بالكتاب العرب فأنتم مدعوون لطرح آراء وافكار بناءة لتعزيز معسكر الاعتدال والاستقرار في منطقتنا الحبيبة. https://t.co/Dxone8RLeR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 24, 2019

وجاءت تغريدة الخارجية الإسرائيلية بعدما نشر عبد الحميد الغبين على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة حول كتابة مقال، هو الأول من نوعه، لكاتب خليجي في صحيفة إسرائيلية.

وقال الغبين في تغريدته:

لأول مرة في التاريخ، كاتب عربي خليجي ينضم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية عبر صحيفة إسرائيل هايوم، واسعة الانتشار.

لأول مرة في التاريخ كاتب عربي خليجي ينظم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية عبر صحيفة #إسرائيل هايوم واسعة الانتشار

المقال يتحدث عن السلام ومستقبل الفلسطينيين والمسجد #الأقصى وكيف ستغير #السعودية العالم بقيادة الملهم #محمد_بن_سلمان#السعودية #إيران #قطرhttps://t.co/YrlQgWrScy — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) August 21, 2019

وتابع الكاتب السعودي:

المقال يتحدث عن السلام ومستقبل الفلسطينيين والمسجد الأقصى وكيف ستغير السعودية العالم بقيادة الملهم محمد بن سلمان.

وكان الغبين قد نشر مقال تحت عنوان "الرؤية السعودية الجديدة للسلام"، في صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، بتاريخ الواحد والعشرين من الشهر الجاري.