البعثة الأممية في ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة المسموح لها بالتصدير

قالت الأمم المتحدة إن مؤسسة النفط الوطنية الليبية هي الوحيدة المخول لها تصدير النفط خارج البلاد، داعية للاستثمار في قطاع النفط لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.

وذكرت البعثة الأممية في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن "رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، ناقش ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، أمس، الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة".

وقالت وليامز إن "الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط، الأمر الذي يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن"، مؤكدة أن "المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي".

2-2 وأكدت نائبة الممثل الخاص أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. كما أكدت مجدداً أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي. pic.twitter.com/HUjcEbdtPQ — UNSMIL (@UNSMILibya) August 24, 2019

يذكر أن ليبيا تشهد اشتباكات مسلحة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، وهي أجواء سمحت بانتشار نشاط جماعات مختلفة تنشط في تصدير النفط خارج البلاد بطريقة غير شرعيةما أسهم في تراجع مداخيل عائدات البلاد من صادرات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمداخيل.