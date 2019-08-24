بالصور... محمد بن زايد يقلد مودي أعلى وسام في الإمارات

قلد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند "وسام زايد"، الذي منحه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وقت سابق.

ويعد "وسام زايد" هو أعلى وسام تمنحه الإمارات العربية المتحدة لملوك ورؤساء وقادة الدول، ومنحه ابن زايد لمودي تقديرا وتثمينا لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

#محمد_بن_زايد يقلد #رئيس_وزراء_الهند "#وسام_زايد " تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويشهد إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما لمولد " #المهاتما_غاندي "#وام pic.twitter.com/5oPJetb3sg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 24, 2019

وقال محمد بن زايد خلال مراسم التقليد في قصر الوطن "إن منح رئيس وزراء الهند "وسام زايد" نعبر من خلاله عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدوره المحوري وجهوده في النقلة النوعية الهامة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات".

وأعرب ابن زايد عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنيا للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب ناريندرا مودي، قبل مغادرته الإمارات، عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على منحه "وسام زايد" الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية ملهمة، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من النمو والتطور الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل.

ويتوجه ناريندرا مودي بعدها إلى مملكة البحرين؛ وذلك في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد.

وخلال الزيارة، التي تستمر يومين، سيناقش رئيس الوزراء الهندي مع نظيره البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة "الثالثة" لمودي منذ توليه رئاسة حكومة بلاده عام 2014، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة سابقا في 2015 و2018.