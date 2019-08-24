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18:02 24 أغسطس/ أب 2019
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    جانب من الاستعداد للانطلاق سباق الهجن

    سفير الإمارات في السعودية: نجاح مهرجان ولي العهد هو نجاح لبلادنا

    © Sputnik . Mohammed al-Bakhit
    العالم العربي
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    أكد سفير الإمارات لدى السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد السعودي للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات وهو نجاح ايضا لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة.

    وأكد أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية، وذلك بحسب "المملكة اليوم".

    محمد بن سلمان يستقبل محمد بن زايد في جدة
    © REUTERS /
    موقف طريف لابن سلمان وابن زايد في سباقات الهجن (فيديو)
    جاء ذلك خلال زيارة الشيخ شخبوط آل نهيان لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

    وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

    وأعرب شخبوط بن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، قائلا:

     إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من أهل الإمارات على مكانه سمو ولي العهد عند أهل الإمارات خاصه وأهل الإبل عامة.

    وأضاف ابن نهيان:

     حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه وفي هذا العام شهد المهرجان نقله كبيرة وتقدم نوعي في الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

    وأعرب في الوقت ذاته عن سرور أهل الإبل، خاصة بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة في السعودية، وبمتابعة ودعم من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

    وفي السياق ذاته، قام سفير الإمارات والأمير فهد بن جلوي بزيارة قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقام على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، مستمعا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي، والتعريف بمكانتها.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, محمد بن سلمان, السعودية, سباقات الهجن
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