التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه السعودية

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".

وأوضح العقيد المالكي، أن "جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين"، مشيرا إلى أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، استمرار "قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت قناة "المسيرة"، الناطقة بلسان جماعة أنصار الله اليمنية، قالت إنهم "هاجموا مطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية بالسعودية بطائرات مسيرة.

وأضاف المتحدث، أن الطائرات المسيرة هاجمت أبراج المراقبة بالموقعين في جنوب غرب المملكة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.