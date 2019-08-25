تعزيزات عسكرية لـ"الانتقالي" تصل شبوة بعد سيطرة قوات الحكومة على عتق

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إلى منطقة النقبة في مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق قادمة من عدن ولحج، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأفادت قناة "العربية" بأن التعزيزات وصلت بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، وكافة الطرق المؤدية إليها.

وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات تتكون من ثلاثة ألوية مدعمة بالأسلحة الثقيلة لتعزيز ما يسمى بـ"النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي وإعادة ترتيب صفوفها استعداداً لمهاجمة المدينة.

وتشمل التعزيزات 32 مدرعة وعربة عسكرية مزودة بأسلحة الدوشكا، علما بأن هذه الدفعة الثانية التي تتجه نحو محافظة شبوة، وذلك بحسب "العربية".

كما أكدت مصادر عسكرية حكومية أن قوات الجيش بدأت زحفها صوب مفرق مديرية الصعيد جنوب عتق على الطريق الرابط بين محافظة أبين ومديرية حبان في شبوة، بهدف منع أي تقدم محتمل لقوات الانتقالي.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني اليمني وقوات الانتقالي على الطريق الدولي الرابط بين عتق ومنطقة العبر شمالا، بعد قيام الأخيرة بعملية إعادة انتشار ومغادرة معسكر جردا، الذي كانت تتمركز فيه.