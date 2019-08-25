الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

أدان الرئيس اللبناني، ميشال عون، حادثة الطائرتين الإسرائيليتين اللتين اخترقتا الأجواء اللبنانية، اليوم الأحد، وسقطت إحداهما فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية.

واعتبر عون أن "الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم، بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين سقطتا في أحد أحيائها عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفصل جديد من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الامن الرقم 1701، ودليل إضافي على نيات اسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة".

وأشار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن "لبنان الذي يدين هذا الاعتداء بشدة سوف يتخذ الإجراءات المناسبة بعد التشاور مع الجهات المعنية".

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف البيان: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".