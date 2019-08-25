بعد الهجوم على سوريا.. قناة عبرية: هذا ما يفعله ترامب مع إسرائيل في حربه ضد إيران

كشفت قناة عبرية، ظهر اليوم الأحد، النقاب عن العلاقة الثنائية بين إسرائيل وأمريكا تجاه إيران.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يزج بإسرائيل في أتون المعركة أو الحرب مع إيران، دون تقديم أي مساعدة، وبأن إسرائيل باتت تحارب أو تواجه إيران على أكثر من جبهة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الحرب بين إسرائيل وإيران في السنوات الأخيرة كشفت حقيقة ما يقدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإسرائيل، من مواجهة إسرائيلية لإيران، حيث يترك ترامب إسرائيل تواجهها دون تقديم أي مساعدة.

وأوردت القناة أن ترامب يترك إسرائيل وحدها في أتون الحرب مع إيران، حيث يزج بها في هذه الحرب، ويقف ساكنا، رغم أن تلك الحرب امتدت على أكثر من جبهة، لبنان وسوريا والعراق.

وأوضحت القناة أن ترامب يفرض عقوبات على إيران، ويخرج من الاتفاق النووي الإيراني، ويتعهد بمواجهة إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يترك إسرائيل وحدها في أي مواجهة عسكرية مشتركة.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وفي التوقيت نفسه، كان الجيش اللبناني قد أكد اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين للأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن إحداهما سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية.