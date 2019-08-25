إسرائيل تنشر تفاصيل جديدة بشأن مواقع كانت إيران تجهز لاستهدافها

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها تفاصيل العمليات الإسرائيلية التي كانت تنوي إيران تنفيذها في إسرائيل- على حد قوله.

تفاصيل جديدة: يتابع #جيش_الدفاع في الأسبوع الأخير محاولة #فيلق_القدس تنفيذ عملية تخريبية عن طريقة تحليق عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية. الحديث عن طائرات مسيرة يتم استخدامها لأعراض انتحارية أو لالقاء متفجرات.

يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 25, 2019

وقال أدرعي:

تفاصيل جديدة: يتابع جيش الدفاع في الأسبوع الأخير محاولة فيلق القدس تنفيذ عملية تخريبية، عن طريقة تحليق عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية. الحديث عن طائرات مسيرة يتم استخدامها لأغراض انتحارية أو لإلقاء متفجرات.

العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في الميليشيات الشيعية- عناصر إرهابية يأتي بهم #فيلق_القدس و #قاسم_سليماني الى #سوريا ويدربهم ويسلحهم. الحديث عن ميليشيات تعمل وفق أجندة فيلق القدس لأغراضه بهدف تنفيذ عملية وليس بأي مسمى أو إطار أخر. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 25, 2019

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في الميليشيات الشيعية، عناصر إرهابية يأتي بهم فيلق القدس وقاسم سليماني إلى سوريا، ويدربهم ويسلحهم. الحديث عن ميليشيات تعمل وفق أجندة فيلق القدس لأغراضه بهدف تنفيذ عملية، وليس بأي مسمى أو إطار أخر.

الليلة الماضية تقرر استهداف هذه الخلية في قرية #عقربا السورية بعد الاستنتاج ان الخلية تنوي تنفيذ العملية في الساعات المقبلة انطلاقًا من الاراضي السورية باتجاه أهداف إسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 25, 2019

وأنهي أدرعي تغريداته بقوله:

الليلة الماضية تقرر استهداف هذه الخلية في قرية عقربا السورية، بعد الاستنتاج أن الخلية تنوي تنفيذ العملية في الساعات المقبلة انطلاقًا من الأراضي السورية باتجاه أهداف إسرائيلية.

ومن جانبها، أوضحت القناة العبرية الـ"13" أن الغارات الإسرائيلية على مدينة عقربا السورية، فجر اليوم، الآحد، استهدفت مجموعة يقودها قاسم سليماني، خططت لمهاجمة إسرائيل بطائرات مسيرة.