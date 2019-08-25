رئيس الأركان الإسرائيلي: غاراتنا على سوريا استهدفت مجموعة يقودها سليماني

قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إن قواته العسكرية هاجمت مجموعة كان يقودها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وعقد كوخافي والقيادات العسكرية الإسرائيلية جلسة مشاورات أمنية مكثفة، في مقر "الكرياه" بتل أبيب، وهو مقر القيادة العسكرية ومقر الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي عن الهجوم على سوريا.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، جاء فيها أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اجتمع مع مرؤوسيه العسكريين لمناقشة القرار الخاص بالهجوم على سوريا.

הרמטכ"ל כוכבי מגיב לראשונה על התקיפה בסוריה: "על הפיגוע פיקד באופן אישי קאסם סולימאני. צריכים להיערך לכל אפשרות ונעשה את זה בצורה הטובה ביותר"@TsahiDabush pic.twitter.com/ThgzW7YAdY — גלצ (@GLZRadio) August 25, 2019

ونقلت الإذاعة العبرية على لسان كوخافي:

هاجمنا خلية تابعة لقاسم سليماني في سوريا، وعلينا الاستعداد لأي احتمالات ممكنة.

Soleimani commanded an attack of killer drones on Israel. Iranian Quds operatives flew to the Damascus Intl. Airport with drones & explosives, and continued to an Iranian base in Syria to prepare for an attack on Israel.



An attack that never happened.



We attacked their base: pic.twitter.com/kXabH199r0 — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2019

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.