بعد الخان ومورك... سلاح الجو يستهدف مواقع المسلحين في أرياف إدلب

واصلت المقاتلات الحربية استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في أرياف إدلب، وخاصة المناطق المحيطة بمعرة النعمان، فيما استهدف الجيش السوري مواقع المسلحين بالمدفيعة والصواريخ.

وقالت وكالة "سانا" السورية إن الجيش السوري استهدف بسلاحي المدفعية والصواريخ مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في كل من معرة النعمان والتح وتلمنس ومعرشورين وجرجناز والدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاستهدافات اسفرت عن تدمير تحصينات وآليات ثقيلة للإرهابيين وإيقاع قتلى في صفوفهم.

ذكر موقع "كاتيخون" أن سلاح الجو السوري والروسي استهداف مواقع للتنظيمات المسلحة في أرياف معرة النعمان وإدلب، وشن عشرات الغارات يومي أمس واليوم على مواقع المسلحين في أطراف مدينة إدلب، والتمانعة ومحيطها والتح وجرجناز والموزرة وكفرعويد والتح ومعرة حرمة ومحيط معرة النعمان وكفر سجنة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ومحيط كفر حلب بريف حلب الغربي، ومحور كبانة بجبال شمال شرق اللاذقية.

وبحسب الموقع، تابع سلاح الجو السوري العمليات الجوية السورية والروسية ضد مقرات وتحصينات جبهة النصرة وحلفائها على كامل المنطقة الممتدة من جنوب حلب أورم الكبرى والبرقوم والمهندسين وعويجل وكفرحلب والأيكاردا والتي تعد مركز هام جدا ومستودعات المصادرات لجبهة النصرة والمقر الاقتصادي لها.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوري تحرير كامل بلدات وقرى ريف حماة الشمالي بالإضافة إلى بلدات ومدن في ريف إدلب الجنوبي مثل خان شيخون والهبيط.

ونقل الموقع عن خبراء إشارتهم أن هذه الضربات تدل بوضوح أن هناك قرار لا عودة عنه باستئناف العمليات العسكرية البرية لتطبيق ما اتفق عليه في سوتشي وفشلت تركيا وأدواتها في تطبيقه.

فيما قال الموقع: "يتوقع خبراء آخرون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يطلب من موسكو في زيارته بعد يومين أن تضغط على دمشق لإيقاف عمليتها العسكرية في إدلب ومحاولة فتح طريق دمشق حلب بشكل آخر، إلا أن المعطيات تشير إلى استمرار العملية العسكرية باتجاه المعرة وسراقب".