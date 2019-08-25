مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": الإمارات لا تزال تدعم انقلاب "الجنوبي" حتى الآن

أكد مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي أن الإمارات لا تزال تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ومحافظات أخرى حتى هذه اللحظة، مشددا على أن جميع الخيارات متاحة أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للرد على أبو ظبي.

وقال الرحبي في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "دعم الإمارات واضح للعلن، هي التي تدعم الانقلابيين ماليا وعسكريا وقامت بتدريبهم عسكريا وتسليحهم وتدفع لهم الرواتب، وبيان الدفاع بالأمس تحدث بأن لدى الوزارة كل الإثباتات والشواهد بأن الإمارات تدعم ولا تزال تدعم الانقلاب حتى هذه اللحظة".

وأضاف الرحبي "الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الانقلاب في عدن وأبين ومحاولة الانقلاب في شبوة أمام الشعب اليمني والمحافل الدولية"، لافتا إلى أن "الوضع السياسي متأزم جدا، هناك بيانات ليس فقط من الحكومة وقبلها المندوب الدائم للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة، ووزارة الدفاع، ورئاسة الأركان، والبرلمان ومجلس الشورى، كل هذه المؤسسات تتهم الإمارات بصراحة ووضوح بالوقوف خلف الانقلاب دعما".

وتابع الرحبي "كل الخيارات مفتوحة أمام فخامة الرئيس للرد على دعم الإمارات للانقلابيين، فالمطالب الشعبية تحولت الآن لمواقف حكومية ورسمية بطرد الإمارات من التحالف واليمن".