نصر الله يوجه رسالة قوية للجيش السوري

وقدم حسن نصر الله الشكر للجيش السوري بعدما أبقى على انتشاره على طول الحدود، نزولاً على طلب حزب الله، بعدم السماح بعودة "التكفيريين" إلى الحدود اللبنانية.
#لبنان: نصر الله: داعش بات بعيداً عن لبنان مئات الكيلومترات ونشكر الجيش السوري والقوات الشعبية وإيران وكل من وقف معنا— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) August 25, 2019
وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، في مهرجان جماهيري أقيم في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين، مساء اليوم، الأحد:
داعش بات بعيداً عن لبنان مئات الكيلومترات ونشكر الجيش السوري والقوات الشعبية وإيران وكل من وقف معنا.
وتابع نصر الله:
الجيش السوري أبقى على انتشاره على طول الحدود نزولاً عند طلبنا لعدم السماح بعودة التكفيريين إلى حدودنا.
#لبنان: السيد نصر الله: الجيش السوري أبقى على انتشاره على طول الحدود نزولاً عند طلبنا لعدم السماح بعودة التكفيريين إلى حدودنا— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) August 25, 2019
وأضاف الأمين العام لحزب الله، قائلا:
نحن ما زلنا موجودين على الحدود كبنية قتالية وعندما تدعو الحاجة يمكن أن يلتحق الآلاف بالجبهة.
#لبنان: نصر الله: سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو النصر النهائي وإدلب ستعود إلى الدولة السورية وكذلك شرق الفرات— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) August 25, 2019
وأضاف نصر الله:
سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو النصر النهائي وإدلب ستعود إلى الدولة السورية وكذلك شرق الفرات.
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