الجيش اليمني يستعيد موقعا عسكريا ويأسر قياديا من قوات المجلس الانتقالي

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، موقعاً عسكرياً في محافظة شبوة جنوب اليمن بعد معركة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمكن خلالها من أسر أحد القادة البارزين في قوات المجلس.

القاهرة– سبوتنيك . وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك، إن "قوات اللواء 21 ميكا استعادت تبة الإرسال شرق مدينة عتق مركز محافظة شبوة، إثر هجوم شنته على النخبة الشبوانية التي سيطرت عليها قبل ساعات".

وأضاف المصدر، أن اللواء 21 ميكا أسر خلال المواجهات أركان حرب اللواء الثامن صاعقة العقيد مازن حسين قهس الجنيدي، بعد استقدامه على رأس تعزيزات من محافظة أبين جنوب اليمن إلى تخوم مدينة عتق.

وأشار إلى اغتنام الجيش اليمني 3 آليات ومدرعة أثناء استعادته تبة الإرسال من قبضة النخبة الشبوانية.

وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أغسطس/آب الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني هناك، فيما يسعى للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

ومن شأن سيطرة المجلس الانتقالي على شبوة أن يهدد إيرادات الحكومة اليمنية من العائدات النفطية كونها تعتمد على ما تنتجه وتصدره محافظتا شبوة وحضر موت من النفط الخام في تغطية نفقاتها.

ودعت السعودية للتهدئة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية. وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الرياض "تدعو الأطراف اليمنية في عدن للاجتماع عاجلاً في جدة، ووأد هذه الفتنة، وتوحيد الصف".