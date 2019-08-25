الجامعة العربية تدين الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

أدانت الجامعة العربية، اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية.

ودعت الجامعة العربية في بيان رسمي إلى ضرورة عدم التصعيد وضبط النفس.

وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تضامن الجامعة مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وأشارت الجامعة إلى أنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبالأخص في المجال الجوي، والتي وقع آخرها مساء أمس.

وأوضحت الجامعة أنها تأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس، بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

يتبع..