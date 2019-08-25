السعودية تنشر مقطع فيديو لاستهداف جازان بطائرات أطلقتها "أنصار الله"

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، أول مقطع فيديو لاستهداف جازان بصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن مقطع الفيديو، يظهر "نجاح القوات الجوية السعودية في اعتراض هجوم شنته ميليشيات الحوثي على جازان".

🎥 #فيديو| القوات الجوية السعودية تنجح في اعتراض هجوم شنته ميليشيات الحوثي على #جازان.#عكاط

(تصوير : عبدالرحمن الختارش okaz9@) pic.twitter.com/DvQa4SgODw — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 25, 2019

​كما قالت صحيفة "جازان الآن" إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة فوق سماء جازان.

​وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات العسكرية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف K2.

وأضاف العميد يحيى سريع لموقع "سبتمبر نت"، أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مبنى الاتصالات فى قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة مباشرة.

وأكد سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار "الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر".