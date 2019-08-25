وزير الداخلية السعودي يلتقي الرئيس الأفغاني

ووفقا لوكالة "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني فيما يخدم البلدين.
حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله القصبي، ونائب وزير الداخلية ناصر بن عبد العزيز الداود، سفير المملكة لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي.
سمو #وزير_الداخلية يلتقي الرئيس الأفغاني.https://t.co/oQpQyg30Gp#واس pic.twitter.com/lFw6tSRHv1— واس (@spagov) August 25, 2019
فيما حضره من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمد الله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)