وزير الداخلية السعودي يلتقي الرئيس الأفغاني

التقى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم الأحد، محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان.

ووفقا لوكالة "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني فيما يخدم البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله القصبي، ونائب وزير الداخلية ناصر بن عبد العزيز الداود، سفير المملكة لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي.

فيما حضره من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمد الله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.