سفارة اليمن بالرياض تكشف حقيقة الإساءة للسعودية

قال المستشار الإعلامي في سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض عارف أبو حاتم، إنه لم يدل لوسائل الإعلام، بأي تصريحات مسيئة للسعودية.

وأضاف: "بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيا مع بعض الأطراف".

نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنيةبالرياض عارف أبوحاتم أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئةللملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا

وقال سعادةالمستشار إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً في صراعاتها

1-3 pic.twitter.com/pEgajN2ZoN — سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض (@Yemenembassysa) August 25, 2019

وقال إن المتحدث السابق باسم السفارة، أنيس منصور، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في السفارة اليمنية بالرياض منذ مايو/أيار الماضي.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية عارف أبو حاتم، إن السعودية قدمت مواقف أخوية لليمن.

وأكد المستشار عارف أبوحاتم أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن “صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض” التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق

2-3 pic.twitter.com/oUid7qPkjO — سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض (@Yemenembassysa) August 25, 2019

وأعرب عن شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بسبب دعم المملكة اللامحدود للقيادة السياسية اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي.