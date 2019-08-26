بالفيديو... غارات إسرائيلية على الجبهة الشعبية القيادة العامة والأخيرة ترد

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي"تويتر" مقطع فيديو لعملية استهداف معسكرات تابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة على الحدود اللبنانية السورية من قبل الطيران الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي وجه ضربات صاروخية على معسكرات تابعة للجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية – السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.

طيران الاحتلال يقصف موقعًا للجبهة الشعبية -القيادة العامة- بمنطقة البقاع في لبنان والمضادات الارضية تتصدى pic.twitter.com/SWcLQXEVrq — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 25, 2019

وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني، الذي استهدفته ضربات جوية في لبنان، إن طائرات مسيرة من نوع "MK" شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى ولكن أضرارا مادية فقط، بحسب "رويترز".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، حذر إسرائيل برسالة شديدة اللهجة، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، فجر الأحد على سوريا.

وقال نصر الله: "انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل لبنان، وتبقى هي في أمان. أقول للإسرائيليين إن نتنياهو يخوض الانتخابات بدمائكم".

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضاً.