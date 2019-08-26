الإمارات تتضامن مع السعودية بعد هجوم بـ6 صواريخ باليستية

وجددت الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشار البيان إلى أن "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة".

​وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وقبلها، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، إطلاق 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى على مطار جازان الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إلى أن تلك الصواريخ أسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات السعودية. وقال سريع في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله:"القوة_الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت 10 صواريخ بالستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان".