وزير الخارجية اللبنانية يعلن ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر في لبنان

أعلن وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الاثنين، ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر في لبنان، وذلك من خلال تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، توجه خلالها إلى مناصري التيار البرتقالي.

وغرد باسيل على حسابه على "تويتر"، قائلا: "على مدى أربع سنين عمّرنا بمؤسسة التيار وعمّرنا الثقة بيناتنا، اشتغلنا سوا، وسوا خلينا التيار أقوى".

على مدى أربع سنين عمّرنا بمؤسّسة التيار وعمّرنا الثقة بيناتنا، اشتغلنا سوا،

وسوا خلّينا التيار أقوى.

أنا رح اترشّح لرئاسة التيار واطلب ثقتكن من جديد والكن الخيار لنكفّي مشوار العمار ونكمّل سوا بالتيار القوي من أجل لبنان القوي.#مع_التيار — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 26, 2019

وأضاف باسيل، قائلا: "أنا رح اترشح لرئاسة التيار واطلب ثقتكن من جديد والكن الخيار لنكفي مشوار العمار ونكمّل سوا بالتيار القوي من أجل لبنان القوي".

ويخوض التيار الوطني الحر في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات داخلية لاختيار رئيس ونائب للرئيس.