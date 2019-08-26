صورة... بورتريه لمحمد بن سلمان مرسوم بـ 9 آلاف بصمة

من بين اللوحات الفنية المعروضة في قرية الورود خلال موسم الطائف، في المملكة العربية السعودية، بورتريه لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ولكنه ليس مجرد لوحة عادية لأنه مرسوم بـ 9000 بصمة.

وأشار رسام البورتريه، الفنان السعودي طلال العباسي، إلى ان الصورة المذهلة لمحمد بن سلمان، استغرق الانتهاء منها 5 أيام، باستخدام بصمات الأصابع من مختلف مناحي الحياة، حتى بواسطة طفل عمره 5 أشهر، بحسب تصريحاته لمجلة "غراتسيا".

A PORTRAIT OF THE CROWN PRINCE OF SAUDI ARABIA HAS BEEN CREATED USING 9,000 FINGERPRINTS

This is impressive!#SaudiArabia #SaudiArtist #ArabicArthttps://t.co/f90G3OHKoG — Grazia Middle East (@Grazia_me) August 25, 2019

وكشف "العباسي" أن هذه اللوحة بالذات لم تكن مفضلة له فقط من بين جميع إبداعاته، بل كانت أيضا الأكثر أهمية بالنسبة له وهو يفخر بها أيضا، والسبب في ذلك هو طريقة صنع الصورة في المقام الأول.

ويعد بورتريه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واحدة من العديد من الأعمال الفنية المعروضة في شارع الفن، حيث شارك أكثر من 200 فنان سعودي لتجميل المنطقة بمواهبهم.