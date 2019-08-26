الوظائف الأكثر طلبا في الإمارات خلال العشر سنوات المقبلة

كشف تقرير جديد عن أكثر الوظائف طلبا في الإمارات العربية المتحدة، خلال العشر سنوات المقبلة.

وقد أصدر موقع "بيت.كوم"، وهو موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة يوجوف، المتخصصة بأبحاث السوق، نتائج تقرير مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، بناءا على استبيان أجراه، والذي جاء فيه أن عملية التوظيف في الإمارات ستعتمد كليا على شبكة الإنترنت، ما يعني سرعة أكبر واعتمادا أكثر على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل بيانات الأشخاص.

وذكر التقرير أن الشركات الإماراتية تفضل توظيف أشخاص يمتلكون مهارات شخصية وتقنية جيدة، إذ تظهر النتائج أنه بينما تعتبر المهارات الشخصية مثل إدارة الوقت (96%) والعمل الجماعي (96%) والتواصل (97%) الأكثر أهمية اليوم، يعتقد أكثر من نصف المجيبين (55%) أن كلا من المهارات التقنية والشخصية ستكون بنفس الأهمية بعد 10 سنوات من الآن، ومن ناحية أخرى، يعتقد اثنان من كل خمسة (37%) أن المهارات التقنية ستصبح أكثر أهمية.

وتركز الشركات في الإمارات على توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها بشكل استراتيجي. ووفقا للمجيبين على أسئلة استبيان "بيت.كوم"، ستظل مهارات التفكير الإبداعي (93٪) والكمبيوتر (93٪) والتواصل (91٪) من أهم المهارات خلال السنوات العشر القادمة، تليها المهارات المتعلقة بالوظيفة (89٪) وإدارة الوقت (88٪) والعمل الجماعي (88٪) وإدارة الأفراد (83٪) والقدرة على التكيف (84٪).

برامج التدريب تعزز فرص الشباب في سوق العمل https://t.co/jl4a1Y82sP pic.twitter.com/sictgBqRtA — أخبار الإمارات (@UAENewsArabic) August 23, 2019

وخلال عملية التوظيف، تعتبر الخبرة العملية (89٪) وتصميم السيرة الذاتية (84٪) أهم العوامل في العثور على أشخاص مؤهلين، كما يلعب التخصص الأكاديمي والتنوع والملاءمة الثقافية دورا رئيسيا في قرارات التوظيف.

وقال المجيبون في الاستبيان أن الخبرة العملية (85٪) ستظل أهم عامل يؤثر على قرارات التوظيف خلال العشر سنوات القادمة، وسيكون التخصص الأكاديمي في المرتبة الثانية (80٪)، يليه تصميم السيرة الذاتية (80٪).

#لواء_5يونيو | البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، تؤكد أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%. pic.twitter.com/qQT7gVMeRI — لواء 5 يونيو (@liwaa5june) August 24, 2019

ونظرا لدور التكنولوجيا في زيادة وتحسين فرص العمل في الإمارات، يعتقد 81٪ من المجيبين في الاستبيان، أنه من المحتمل أن يزداد الطلب على مهندسي البرمجيات خلال السنوات العشر القادمة، إلى جانب ارتفاع الطلب على المدراء الإداريين ومدراء المشاريع ومسؤولي الأنظمة والمصممين.

وتم جمع بيانات استبيان "مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 20 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/تموز 2019، بمشاركة أشخاص من الإمارات، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.