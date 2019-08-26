بالصور... السوريون يحتفلون بانتصارات خان شيخون وحماة

خرج السوريون في عدد من المحافظات السورية احتفالا بانتصارات الجيش السوري على التنظيمات المسلحة في أرياف إدلب الجنوبي وتحرير آخر مناطق ريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة "سانا" أن فعاليات شعبية وأهلية شاركت بشكل واسع بمسير للسيارات جال شوارع وساحات مدينة حمص أمس الأحد، احتفالا بانتصارات الجيش السوري في أرياف حماة وإدلب.

ونقلت الوكالة عن عدد من المشاركين تعبيرهم عن "ثقتهم بقدرة بواسل جيشنا على تحقيق النصر النهائي على الإرهاب"، ورفع المشاركين الأعلام الوطنية واللافتات التي تؤكد الدعم للجيش في مهمته الوطنية.

وفي مدينة حلب ومدينة السقيلبية في محافظة حماة أيضا أقام الأهالي احتفالات وحلقات الدبكة والغنار بعد إعلان الجيش السوري تحرير خان شيخون وما تبقى من ريف حماة الشمالي.

وكان الجيش السوري حرر مناطق واسعة في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي في العملية العسكرية التي أطلقها في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي كان آخرها تحرير مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الواقعة على الطريق الدولي (حلب دمشق) وبلدات اللطامنة ومورك وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي.