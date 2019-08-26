حريق مروع على طريق دولي في السعودية 

اندلع حريق هائل في ناقلة وقود، على الطرق في منطقة جازان السعودية، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من التعامل معه.

شب الحريق وسط الطريق الدولي في محافظة الدرب شمالي جازان، مما تتسبب في عرقلة حركة السير، بحسب ما ذكرته صحيفة "تواصل" السعودية.

جازان .. حريق ناقلة وقود يُغلق الطريق الدولي والدفاع المدني يسيطر - https://t.co/6aGZP5PjNd pic.twitter.com/aFeFrVPkZ9 — صحيفة الحقو (@alhaqonews) August 26, 2019

ولفتت الصحيفة إلى قول الرائد محمد بن حسن آل صمغان، نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان: "إن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوار البلدية".

اوضح نائب المتحدث الاعلامي بالدفاع المدني #بجازان الرائد محمد ال صمغان بان فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوار البلدية حيث تم اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب.#جازان @Jawal_Jazan @AlMnatiq pic.twitter.com/2pUWkqcv5q — الاعلامية (@fodah_otaif) August 26, 2019

وأضاف، في تصريحات صحفية: "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب"، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في نتيجة الحادث".

وتداول ناشطون على "تويتر" صورا ومقاطع فيديو للحادث، الذي وقع اليوم الاثنين 26 أغسطس/ آب.