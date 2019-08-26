حاملا معه "القرآن"... محطة الفضاء الدولية تستقبل رائد فضاء عربي

يعتزم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الذي سيسافر إلى الفضاء في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، نقل 10 كغ من الحمولة إلى محطة الفضاء الدولية.

قال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري، الذي من المقرر أن ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيأخذ معه 10 كغ من الحمولة، بما في ذلك صور عائلية، وصورة لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع رواد فضاء أبولو، وعلم الإمارات المصنوع من الحرير الخالص، والقرآن، وكتاب حاكم دبي "قصتي".

وأضاف المري "سيرسل مركز الفضاء مع المنصوري عشرة كيلوغرامات من الحمولة، بما في ذلك أشياء متعلقة بثقافة الإمارات وتراثها التاريخي، لا سيما علم الإمارات وشعاراتها، والتي ستوضع عند العودة في المتاحف وسيتم توزيعها كهدايا تذكارية، ومن ضمن الحمولة أيضاً 30 بذرة للشجرة الوطنية للإمارات "الغاف" (جنس من النباتات البقولية)، حيث ستتم زراعتها في جميع أنحاء الإمارات بعد العودة.

ويحمل رائد الفضاء الإماراتي معه مواداً متعلقة بالتجارب العلمية المستمرة، لا سيما نماذج الأرض والمريخ، والغذاء الإماراتي، بالإضافة إلى الأشياء الشخصية مثل الصور العائلية وبعض الهدايا التذكارية، كما سيحمل معه كتاب "قصتي" لرئيس وزراء الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يتحدث الفصل الأول من هذا الكتاب عن اليوم الذي أعلن فيه إطلاق برنامج تدريب رواد الفضاء في الإمارات، وكذلك الكتاب الصادر عن مركز الفضاء "سباق في الفضاء"، وفقاً لما ذكره المري.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أمتعة المنصوري على قصائد وقصص ورسومات للفائزين في المسابقة الوطنية "أرسل إلى الفضاء".

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء، أعلن في وقت سابق أن أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري سيبقى في المدار لمدة ثمانية أيام.

وكُتِب على موقع شركة "روسكوسموس" الحكومية أنه من المخطط أن تكون البداية من قاعدة بايكونور الفضائية في 25سبتمبر/أيلول المقبل، وأعلن موقع وكالة "ناسا" أن الرحلة ستكون على متن المركبة "سايوز ام سي – 15".