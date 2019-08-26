وزير الخارجية العراقي يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات العراقية الروسية

بحث وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، اليوم الإثنين، مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، مستوى التعاون بين البلدين.

ودعا وزير الخارجية العراقي إلى تنسيق الجهود بين البلدين، والعمل بشكل مستمِر على خلق فرص جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين لمُواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وزير الخارجيّة يلتقي ماكسيم ماكسيموف سفير روسيا لدى بغداد



التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم @maalhakim ماكسيم ماكسيموف سفير روسيا لدى بغداد، وبحث معه

وأوضح الوزير الحكيم أنّ: العلاقات العراقيّة-الروسيّة مُتنامِية ومُتطوّرة، pic.twitter.com/Lc8k2qoWsW — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 26, 2019

وأكد الحكيم أن التعاون الثنائي والتفاهم على مستوى الحكومتين يُعزز من الاستقرار في المنطقة، ويزيد من تدعيم القدرات العراقية للحفاظ على الاستقرار، ومُواجَهة التهديدات الأمنيّة، من أجل التوصل إلى حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى أنّ التعاون الثنائي والتفاهم على مُستوى الحكومتين يُعزّز من الاستقرار في المنطقة، ويزيد من تدعيم القدرات العراقية للحفاظ على الاستقرار، ومُواجَهة التهديدات الأمنيّة؛ من أجل التوصّل إلى حُلول سلميّة للأزمات التي تُعاني منها منطقة الشرق الأوسط. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 26, 2019

وأشار الحكيم إلى أن تزايد عدد الطلبة العراقـيين الدارسين في الجامعات الروسية مؤشر إيجابي على تنامي العلاقة بين بغداد وموسكو. مُنوهاً بوُجُود إرادة سياسيّة لتنمية هذه العلاقة، واستخلاص المنافع للجانبين على أعلى المُستويات.

وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم @maalhakim يلتقي ماكسيم ماكسيموف سفير روسيا لدى بغداد pic.twitter.com/xeJhVvmxhs — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 26, 2019

وفي وقت سابق اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية.