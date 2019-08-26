الحشد الشعبي العراقي يتصدى لطائرة مسيرة "مجهولة" في نينوى

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، أنه تصدى لطائرة مسيرة جديدة حلقت فوق أحد مقراته بمحافظة نينوى، وذلك بعد ساعات من إعلانه استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية لقواته بمحافظة الأنبار.

بغداد - سبوتنيك. وقال بيان للحشد: "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراته".

وتابع: "بعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية، وليس لقيادة العمليات المشتركة، علم بتحليقها، تم التعامل معها فورا بسلاح مقاومة الطائرات ".

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، أمس الأحد، عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات مجهولة في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي"، أن القصف استهدف مخازن عتاد. وقال إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلو مترا عن الحدود"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".