التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "أنصار الله" في المجال الجوي اليمني

قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "إن قوات التحالف تمكنت فجر اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقها الحوثيون".

وأسقطت الطائرة في المجال الجوي اليمني في حين لم يعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن شن أي هجمات اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان المالكي قال مساء أمس الإثنين، "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).

قيادة " #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.https://t.co/j1YBoiU3XG#واس pic.twitter.com/KlOaecCu9o — واس (@spagov) August 27, 2019

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، مساء يوم الإثنين، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات "قاصف كا-2" على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وكتب يحيى سريع على صفحته الرسمية "فيسبوك": "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية".

وكان سريع أعلن في الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين أيضا استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد.