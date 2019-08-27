Widgets Magazine
تسجيل
11:25 27 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    تلاميذ أمام مدرسة في تونس

    تردي الأوضاع وغياب الوعي...تراجع جودة التعليم في تونس وخسائر كبيرة تتكبدها الدولة

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وصل عدد المنقطعين عن الدراسة في تونس إلى حوالي 101 ألف منقطع سنة 2018، فيما بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 526 ألف منقطع .

    أميرة النموشي
    © Sputnik .
    فيلسوف تونس... تلميذة أعجزت أساتذة الباكالوريا وأصبحت حديث الشارع
    يشمل هذا العدد المنقطعين عن الدراسة من المرحلة الابتدائية أو المدرسية وهو ما يزيد من خطورتها نظرا لما سيواجهه الأطفال بعد الانقطاع عن الدراسة من مخاطر خاصة مع ارتفاع معدل الجريمة وارتفاع تأثير الآفات الاجتماعية على غرار انتشار ظاهرة المخدرات بجميع أنواعها.

    يوسف الماجري طفل لم يتجاوز سن 15 عاما يجلس في إحدى محطات المترو الخفيف بتونس العاصمة، بوجه جميل وشعر غير مرتب، غيرت قسوة الحياة وشظف العيش من لون بشرته ونظرة عينيه التي أصبحت تحمل لمحة عدائية غريبة.

    وصل الطفل الصغير لتوه إلى محطة المترو الخفيف حاملا كيسا يحتوي على علب مناديل ورقية لبيعها لرواد المحطة، يشتري يوسف العلبة ب 100 مليم من تاجر الجملة ليبيعها ب200 مليم ويمضي أكثر  من نصف يومه ليبيع كيسا يحتوي 100 علبة.

    يقوم الطفل الذي يعتبر نفسه شابا اليوم بهذه العملية يوميا بعد أن انقطع عن الدراسة منذ سنة تقريبا .

    مثل يوسف كثيرون في تونس يصل عددهم إلى مئات الآلاف ينقطعون عن الدراسة ويهيمون في الشوارع، ورغم خطوة هذا النزيف إلا أن الحكومات المتعاقبة على تونس لم تجد حلا لهذه المشكلة رغم التعديلات و الإصلاحات التي طرأت على المنظومة التعليمية.

    ارتفاع الانقطاع المدرسي في المرحلة الابتدائية

    بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة الانقطاع المدرسي توصلت إلى أن الانقطاع عن التعليم في تدرج من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الثانوي حيث ارتفع من 1.2 بالمائة إلى 10 بالمائة.

    وأكد وزير التربية، حاتم بن سالم في هذا الصدد

    "أن 280 تلميذا ينقطعون يوميا عن الدراسة، مؤكدا أن هذه الظاهرة تمس أساسا الذكور وتكبد الدولة 1135 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من ميزانية وزارة التربية، وهو ما يستوجب ضبط استراتيجية وطنية شمولية لمقاومة هذه الظاهرة التي أضحت تنخر المنظومة التعليمية في تونس".

    تردي الظروف الاجتماعية من أبرز الأسباب

    يقول يوسف أن انقطاعه عن الدراسة مادي بحت، ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من لا يملك المال لا يجب عليه أن يدرس، لا أستطيع أن أذهب بملابس بالية ولا أملك فلسا واحدا من أجل شراء أبسط احتياجاتي اليومية ، أمي لا تملك المال ووالدي لا يهتم بالدراسة، أعتقد أنه لا يعرف أصلا أنني انقطعت عن الدراسة".

    تشكل الظروف المادية والاقتصادية للعائلات من أهم أسباب انقطاع  الأطفال عن الدراسة حيث يقول الباحث في علم الاجتماع ورئيس المرصد الوطني للشباب محمد الجويلي، إن تردي الظروف الاجتماعية تعد واحدة من أبرز أسباب الانقطاع، لكن الوضع اليوم تغير، فأصبح انقطاع هذا الكم الهائل من التلاميذ عن المدارس، مرتبطا بعدم القدرة على الاندماج في المنظومة التربوية.

    غياب الوعي لدى الوالدين

    زينة معلمة في إحدى المدارس الريفية في محافظة سيدي بوزيد تؤكد أن الانقطاع عن الدراسة سببه غياب الوعي لدى الوالدين بأهمية الدراسة لمستقبل أطفالهم وربطها بالمردود المادي.

     وتضيف زينة في تصريحها لـ"سبوتنيك": "هنا في سيدي بوزيد مثلا الانقطاع عن الدراسة أمر عادي بسبب عدم الوعي بأهمية الدراسة، الدراسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل وتونس تعج بالعاطلين عن العمل الحاصلين على شهادات عليا، إذًا فالدراسة لا تنفع هذا ما يدور في مخيلة الجميع هنا ونسوا أن الدراسة هي أول وسيلة لتحقيق الذات".

    احتجاجات تونس على قانون المالية 12 يناير 2018
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    القصة الكاملة للخلاف بين نقابة التعليم الثانوي واتحاد الشغل بسبب إضراب المدرسين في تونس
    تراجع جودة التعليم في تونس في السنوات الأخيرة

    جاءت تونس في المرتبة  7 عربيا وفي المرتبة 94 عالميا في مؤشر جودة التعليم.  وقد قيم هذا التصنيف دول العالم بدرجات ما بين 1 و7 وذلك على أساس 12 معيارا أساسيا هي: البنية التحتية – المؤسسات – بيئة الاقتصاد الكلي – التعليم الأساسي والصحة – التدريب والتعليم الجامعي – الجودة الخاصة بالسلع والأسواق- كفاءة سوق العمل – سوق المال وتطويره – التكنولوجيا – الابتكار – حجم السوق – تطور الأعمال.

    يأتي تصنيف 2019 بعد سلسلة من التراجعات التي شهدتها تونس منذ سنة 2011  بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد عقب الثورة وهو ما جعلها تتراجع إلى المرتبة السابعة بعد أن كانت رائدة لسنوات طويلة في جودة التعليم وتصنيف الجامعات حيث غابت مرة أخرى عن التصنيف الجديد للمؤسسة البريطانية العالمية المختصة (S (Q  لسنة 2018 والذي ضم أفضل 1000 جامعة في العالم.

    مشاكل أخرى تعانيها منظومة التعليم في تونس

    إلى جانب المشاكل التي تعانيها المدارس التونسية والتي نتج عنها الأعداد الضخمة للمنقطعين عن الدراسة، تعاني الجامعات التونسية مشاكل عديدة.

    إقبال إحدى الطالبات بالمرحلة الثالثة بالجامعة تقول إن جودة التعليم العمومي في تونس تتراجع يوما بعد يوم وقد عايشت ذلك خلال السنوات الأربع التي قضيتها في الدراسة الجامعية، تضيف إقبال في تصريحها لـ"سبوتنيك": "اكتظاظ كبير في الأقسام، تراجع كبير لعدد المدرسين، لم يعد هناك اهتمام بالعلم ولا بالتعليم حتى أن مشاريع التخرج أصبحت شيئا تافها، يمكنك الحصول على معدل مرتفع بمجرد نسخك لمشروع قديم" .

    تبلغ ميزانية وزارة التعليم العالي حوالي 58 مليون دولار يذهب أكثر من 90 بالمائة منها لخلاص الأجور، كما تبلغ ميزانية وزارة التربية حوالي 1.8 مليار دولار يذهب أيضا أكثر من 90 بالمائة منها لخلاص الأجور وهو ما ينسف أي إمكانية لإحداث تنمية بقطاع التعليم أو تطبيق إستراتيجية إصلاح .

    مشاكل كثيرة تعيشها تونس منها السياسية ومنها الاقتصادية ولكن أخطرها تلك التي تعصف بمنظومة التعليم العمومي وهو ما يعطي فرصة لقطاع التعليم الخاص الذي أضحى يحظى بمكانة مهمة في السنوات الأخيرة، حيث وصل فيه عدد الجامعات إلى  71 جامعة صارت تستقطب حتى الطبقات المتوسطة من المجتمع التونسي.

    انظر أيضا:

    مدارس تونس بلا تعليم لحين استجابة الحكومة لمطالب المعلمين
    السعودية وتونس توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات التعليمية
    الكلمات الدلالية:
    طلاب, مناهج التعليم, تونس, التعليم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارة مرسيدس بنز 600 لآخر شاه إيراني، محمد رضا بهلوي، في متحف السيارات الملكية على أراضي مقر إقامة الشاه السابق في قصر سعد آباد في إيران.
    نادرة وفاخرة...سيارات آخر شاه في إيران
    احلق شاربك وفي الانتخابات شارك
    دع الشوارب جانبا وشارك في الانتخابات
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك