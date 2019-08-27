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11:25 27 أغسطس/ أب 2019
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    الجيش السوري على مشارف خان شيخون

    بدء إعادة إعمار البنية التحتية في خان شيخون المحررة من المسلحين

    © Sputnik . BASSEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    بدأت سلطات محافظة إدلب السورية عملية استعادة البنية التحتية في مدينة خان شيخون المحررة منذ بضعة أيام، وتمكنت مجموعة من الصحفيين الروس والأجانب الذين زاروا خان شيخون لأول مرة بعد التحرير من مراقبة الخطوات الأولى لاستعادة الحياة السلمية في المدينة.

    أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السورية عن تحرير خان شيخون، يوم الجمعة. يسيطر المتطرفون على المدينة منذ عام 2014 ودُمرت بشدة.

    أشار الصحفيون الأجانب، بمن فيهم ممثلو وسائل الإعلام من اليونان وبلغاريا وإيطاليا، إلى أهمية تحرير المدينة، التي ظلت لفترة طويلة معقلاً للإرهابيين. وقال جان ميكولسين، المراسل الإيطالي: "ظل خان شيخون لفترة طويلة معقلاً لمختلف المنظمات الإرهابية. لقد تم نقل 2.5 ألف مقاتل هنا من الخارج. إن تحرير هذه المنطقة من الإرهابيين وطردهم مهمة استراتيجية مهمة".

    يوم الاثنين، قدم الجيش الروسي المساعدات الإنسانية إلى المدينة. وقال ممثل المركز الروسي للمصالحة، اللواء رافيل موغينوف

    "يمكنك رؤية المسجد في المقام الأول تم إعادته. عاد المدنيون إلى المنازل المجاورة. إنهم يقومون بالفعل بتوصيل الكهرباء هنا، وهذا العمل مستمر هنا منذ ثلاثة أيام منذ تحرير المدينة من المسلحين".

    وأشار موغينوف إلى أن إدارة المدينة تبذل قصارى جهدها لإعادة السكان إلى حياة سلمية في أقرب وقت ممكن: "عندما كنا نقود السيارة، رأينا أن الطرق قد وضعت، تم سكب الأسفلت، ويحاولون إزالة القمامة. بالطبع، لا يزال يتعين فعل الكثير".

    وفقًا لمحافظ محافظة إدلب، محمد فادي سعدون، فقد تم ترميم الطريق المؤدي إلى إحدى مدارس المدينة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وهو يخضع لإصلاحات حتى يتمكن الأطفال من الجلوس على مقاعدهم في 1 سبتمبر/أيلول.

    وقال المحافظ: "من المؤلم للغاية رؤية كل هذا الدمار، ما حدث مع خان شيخون. قبل الحرب، كانت مدينة جميلة للغاية، كان الناس يعيشون بشكل جيد وغني. والحمد لله، الآن تحررت، وسنحاول القيام بكل شيء لكي تصبح كما كانت من قبل في أقرب وقت ممكن، حتى يعيش الناس بسلام، ويذهب الأطفال إلى المدرسة ".

    ووفقًا للمحافظ، حددت سلطات المحافظة هدفًا عودة سكان خان شيخون الذين غادروها خلال الحرب إلى منازلهم: ولهذا، من الضروري أولاً وقبل كل شيء استعادة إمدادات الطاقة وإمدادات المياه.

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