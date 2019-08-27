الحريري: الاعتداء الإسرائيلي على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية عمل خطير

أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده تعوّل على دور روسيا في تفادي التصعيد مع إسرائيل، على خلفية التوتر القائم منذ ليل السبت/الأحد، على خلفية الهجوم الذي نفذته طائرتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية، في بيان، أن الحريري "أجرى اتصالا هاتفيا اليوم بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغه خلاله بأن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير، واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية".

وأضاف الحريري أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

واعتبر الحريري أن "اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".

وكانت إسرائيل قد نفذت 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم الأحد.