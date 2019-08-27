صورة... السعودية تقترب من تسجيل رقم قياسي عالمي

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المملكة على عتبة تسجيل رقم قياسي عالمي في الموسوعة الشهيرة، من خلال "أكبر مجسم للهجن في العالم".
ويبلغ ارتفاع المجسم نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، يحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهارا في المساء بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية.
#الطائف في موسوعة غينيس ..— الطائف أغلى (@Taif_info) August 27, 2019
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اليوم سيتم كشف النقاب عن اكبر تحفة فنية عالمية ستسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مجسم للهجن في العالم بطول 10 متر وعرض 5 أمتار و 51 الف مصباح مضيئ بمقر قرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف pic.twitter.com/9zQqRW5jIU
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيحضر فريق من "غينيس" للإعلان عن المجسم لتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.
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