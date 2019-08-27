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    مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، 10 أغسطس/ آب 2018

    ليبيا تعلن انتشال جثث وإنقاذ 65 آخرين من الغرق قبالة ساحل الخمس

    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
    العالم العربي
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    انتشلت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فجر اليوم الثلاثاء، 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين من قارب كان يحملهم قبالة سواحل البلاد.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع في فرنسا
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    طرابلس - سبوتنيك. وقال العميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم البحرية، في بيان: "ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2019، بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد 9 ميل شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف".

    وتابع البيان: "تم إبحار الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل والبحث عن القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، وبعد بحث تم العثور على القارب حوله مهاجرين غير شرعيين وبعض الجثث".

    وأضاف أنه جرى إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان،  وانتشال  5 جثث [3 رجال وامراة واحدة وطفل واحد]"، مشيرا إلى أن الضحايا من الجنسيات الصومالية والمغربية.

    وذكر البيان أن البحث لا زال جاريا عن المزيد من الناجين والجثث.

    وكانت منظمة "هاتف الإنقاذ"، التي تعني بإنقاذ المهاجرين، أعلنت غرق قارب يحمل مهاجرين انطلق من ليبيا، مؤكدة أنها تواصلت مع خفر السواحل الليبي بشأنه، إلا أنهم لم يقوموا بشيء.

    وقالت المنظمة إن أحد صيادي الأسماك الليبيين تواصل معها وأخطرها بغرق قارب قبالة سواحل ليبيا، مؤكدة أن الصياد قال للمنظمة إنه قام بإنقاذ ثلاثة مهاجرين، وأنه رأى الكثير من الجثث طافية على سطح المياه.

    ووفقا لشهادة الصياد، فإن القارب كان يحمل أكثر من 100 مهاجر، مضيفة أن الصياد سلم المهاجرين الذين أنقذهم لسيارة إسعاف في ليبيا، دون ذكر المكان الذي تمت فيه تلك العملية.

    وتدور في العاصمة الليبية، طرابلس، ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

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    الكلمات الدلالية:
    القوات البحرية الليبية, الهجرة غير الشرعية, ليبيا
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