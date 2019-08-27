أمريكا تحذر من المشاركة بمعرض دمشق الدولي... والسوريون يردون بالسخرية

"غردت" السفارة الأمريكية على موقعها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بـ11 تغريدة من 23 أغسطس/ آب الجاري باللغات العربية والإنجليزية محذرة ومهددة من المشاركة بمعرض دمشق الدولي بدورته الـ61.

وجاءت تغريدات السفارة محملة بالتهديد والوعيد للمشاركين من عقوبات اقتصادية قد تطالهم جراء المشاركة في الوقت الذي طلبت فيه السفارة ببضع تغريدات إرسال أسماء الشركات أو رجال الأعمال المشاركين بفعاليات المعرض.

تغريدات السفارة لاقت صداها لدى الشارع السوري والناشطين على موقع التواصل الاجتماي "تويتر"، لتأتي جميع التعليقات ساخرة من تغريدات السفارة.

ففي تغريدة للسفارة جاء فيها "الولايات المتحدة لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض #دمشق التجاري الدولي في 28 آب/أغسطس. سوريا".

الولايات المتحدة لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض #دمشق التجاري الدولي في 28 آب/أغسطس. #سوريا — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 23, 2019

علق صاحب الحساب "3li Fas5a" قائلا "كان هدفكم إسقاط الرئيس الأسد والٱن هدفكم إفشال معرض دمشق الدولي... الحقيقة أنكم دولة تنحدر وغير قادرة على تحقيق أهدافها."

كان هدفكم إسقاط الرئيس الأسد والٱن هدفكم إفشال معرض دمشق الدولي.. الحقيقة انكم دولة تنحدر وغير قادرة على تحقيق اهدافها. — 3li Fas5a (@3li_fas5a) August 24, 2019

فيما علق صاحب الحساب "Almaghoot" قائلا "لن أشكركم على الدعاية المجانية لمعرضنا لأن التغريدة لم تشر إلى موعد انتهاء فعاليات #معرض_دمشق_الدولي. المشاركون ليسوا بحاجة لدعمكم وتشجيعكم. كفوا أذاكم عن هذا العالم والناس بألف خير من الله".

لن أشكركم على الدعاية المجانية لمعرضنا لأن التغريدة لم تشر إلى موعد انتهاء فعاليات #معرض_دمشق_الدولي.

المشاركون ليسوا بحاجة لدعمكم و تشجيعكم.

كفوا أذاكم عن هذا العالم و الناس بألف خير من الله. — Almaghoot (@almaghoot) August 24, 2019

فيما علق "joe-h" قائلا "بدي اعمل سيخ شاورما بالمعرض معقول تعملو عقوبات عليي بس لاعرف شو بدي سعر. اتفه منكون ما ضل".

بدي اعمل سيخ شاورما بالمعرض معقول تعملو عقوبات عليي بس لاعرف شو بدي سعر 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 اتفه منكون ما ضل — joe-h (@YhHassoun) August 24, 2019

وفي تغريدة أخرى للسفارة طلبت بها إرسال معلومات حول المشاركين "يمكن لمن لديهم معلومات عن أي شركات أو أفراد يخططون للمشاركة في المعرض التجاري في 28 آب/ أغسطس في دمشق تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأمريكية عن طريق البريد الإلكتروني إلى مكتب الأصول المالية التابع لوزارة المالية الأمريكية على البريد الإلكتروني:".

يمكن لمن لديهم معلومات عن أي شركات أو أفراد يخططون للمشاركة في المعرض التجاري في 28 آب/أغسطس في دمشق تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأميركية عن طريق البريد الإلكتروني إلى مكتب الأصول المالية التابع لوزارة المالية الأميركية على البريد الإلكتروني: ofac_feedback@treasury.gov — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 23, 2019

لتنهال مجموعة من التغريدات الساخرة، فغرد صاحب الحساب "3li Fas5a" قائلا "أنا بعرف أسماء بعض الشركات المشاركة متل شركات Starbucks IBM Target AT&T UPS وغيرها حجزت هذه الشركات 2000m2. افرضوا العقوبات عليها بسرعة".

انا بعرف اسماء بعض الشركات المشاركة متل شركات Starbucks IBM Target AT&T UPS وغيرها حجزت هذه الشركات 2000m2. افرضوا العقوبات عليها بسرعة — 3li Fas5a (@3li_fas5a) August 24, 2019

و"غرد" صاحب الحساب "Adis Dermenjian" بطريقة ساخرة على تغريدة السفارة الأمريكية قائلا "في جارنا أبو ممدوح ناوي يستثمر كشك قاجوز ومرطبات بالمعرض. هلأ هو مو أمريكي... بس عندو عمتو بأمريكا وما عمتبعتلو دولارات... بقى إذا بمعيتكن فينا نضرها للمخلوقة.".

في جارنا أبو ممدوح ناوي يستثمر كشك قاجوز ومرطبات بالمعرض. هلأ هو مو أمريكي.. بس عندو عمتو بأمريكا وما عمتبعتلو دولارات.. بقى إذا بمعيتكن فينا نضرها للمخلوقة. — Adis Dermenjian (@adisdermenjian) August 24, 2019

يذكر بأن الدورة الـ61 من معرض دمشق الدولي والتي تحمل شعار "سورية إلى العالم"، تحظى بمشاركة دولية واسعة ومتنوعة، ليصل عدد المشاركين الى 30 دولة، دولة وتجاوزت المساحات المحجوزة الـ95 ألف متر مربع، وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.