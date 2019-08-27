الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل الدولتين واشتية يدعوه للاعتراف بفلسطين

جدد القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس، توماس نيكلسون، اليوم الثلاثاء، التزام الاتحاد بحل الدولتين، فيما دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الاتحاد إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين انسجاما مع موقفه المعلن.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن نيكلسون، خلال حفل افتتاح مختبرات المعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي أنشئت بدعم أوروبي، القول "نحن في الاتحاد الأوروبي اخترنا أن نكون معكم في بناء دولة فلسطين الحرة والمستقلة. دولة تساهم في السلام بالمنطقة والعالم. دولة تبنى على احترام حقوق الانسان، واقتصاد مستقل وقوي، والقدس عاصمة لدولتين".

وأضاف "قلنا بشكل واضح إنه يجب احترام الاتفاقيات، الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدم المساس بالأموال الفلسطينية، فهي حق للشعب الفلسطيني".

فيما أشاد اشتية بموقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية، داعيا الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد اشتية مساعي القيادة الفلسطينية الجدية للمصالحة "وإذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولا من حماس، ومنظورها ليس مقبولا لدينا، فلنذهب إلى انتخابات عامة، وليقل الشعب الفلسطيني كلمته".