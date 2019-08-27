تحسبا لردود سورية أو لبنانية... إسرائيل ترفع درجة الاستعداد في الجبهة الشمالية 

تتواجد قوات من الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية للتعامل مع أي هجوم قد ينفذه "حزب الله" اللبناني.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن هذا الاستعداد الإسرائيلي، يأتي تخوفا من مقتل اثنين من عناصر حزب الله اللبناني، إثر الغارة الإسرائيلية في سوريا ليلة السبت/الأحد الماضي.

ويسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة ضرب أهداف عسكرية في شمال البلاد.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد صرح بأن إيران تعمل على عدة جبهات، سعيا لارتكاب هجمات "إرهابية" فتاكة ضد إسرائيل.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل حماية أمنها بشتى الوسائل، حسبما يقتضيه الحال. ودعا الأسرة الدولية إلى التحرك فورا لوقف شن الهجمات الإيرانية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن حزب الله قد أشار إلى تحقيق أجراه بأن الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة السبت الأحد الماضية كانت هي الأخرى مفخخة، كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية. ونقلت القناة الإسرائيلية عن حزب الله اللبناني أن هدف الطائرة المسيرة الأولى التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على لبنان، ليلة السبت/الأحد، لم يكن الاستطلاع، بل تنفيذ عملية تفجير، ما يعني أن المعقل الرئيسي لحزب الله تعرض لهجوم من قبل طائرتين تعطلت الأولى، فيما انفجرت الثانية.

وقد هدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعد الحادث بأن حزبه سيعمل على إسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان.