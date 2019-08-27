مصدر عسكري: "أنصار الله" تسيطر على مواقع شرق صعدة بمواجهات مع الجيش اليمني

شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، هجوماً واسعاً على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك . وقال مصدر عسكري بالعاصمة صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية عسكرية واسعة على الجيش اليمني في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المناطق".

وأضاف أن "العملية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش وتمكنت الجماعة من أسر عدد من العسكريين اليمنيين واستولوا على آليات عسكرية".

وكانت قوات الحكومة الشرعية استكملت مطلع العام الجاري، بدعم من قوات التحالف ضد جماعة أنصار الله سيطرتها على وادي آل أبو جبارة بهجوم واسع أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.