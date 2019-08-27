جنرال إسرائيلي: "حزب الله" يمتلك قدرات لاحتلال الجليل

كشف جنرال إسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، النقاب عن قدرات جديدة لـ"حزب الله" اللبناني يمكنها أن تؤثر على مستقبل إسرائيل.

ذكر الجنرال احتياط جرشون هكاهان، في حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن لدى القوات الخاصة لـ"حزب الله" قدرات عسكرية يمكنه من خلالها احتلال منطقة الجليل شمالي إسرائيل.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان الجنرال احتياط الإسرائيلي أنه يجب على بلاده أخذ تصريحات وتهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" على محمل الجد، كونه يمتلك قدرات عسكرية ضخمة، عن ذي قبل.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجنرال جرشون حذر من خطوة قدرات حزب الله، إذ يعتقد الضابط الإسرائيلي رفيع المستوى بأن الحزب اللبناني بات يمثل تهديدا مباشرا على بلاده، معتقدا بأن جيش "حزب الله" أضحى متقدم جدا، بفضل التعزيزات الإيرانية المستمرة.

وشدد الجنرال الإسرائيلي في حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية على أن "حزب الله" يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا على أهداف استراتيجية وعسكرية في إسرائيل، وبأنه أضحى يهدد سكان إسرائيل بأسرها.

ويسود الاعتقاد في إسرائيل أن "حزب الله" على وشك الرد على الهجومين اللذين نسبهما إلى إسرائيل في سوريا وفي لبنان منذ يومين، وعليه فما زالت حالة التأهب الأمني القصوى مستمرة، لا سيما على طول الحدود مع سوريا ولبنان تحسبا لأي تصعيد.

وبعث الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا.

وقال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين "أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا".

وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضاً.

وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 الساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطتفي الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها "حزب الله"، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.